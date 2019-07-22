ترجمان الكتروني يرشد الحجاج بلغاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وضع ملصقات لتحميل تطبيق «ترجمان» في عدد من أروقة المسجد الحرام، بهدف الاستعانة به في ترجمة اللوحات الإرشادية للحجاج لأي لغة تناسبهم، ومن خلال الباركود الموجود في الملصق يستطيع الحاج تحميل التطبيق مباشرة والاستفادة منه في ترجمة أي لوحة إرشادية تواجهه.

ويعمل التطبيق في ترجمة اللوحات دون الحاجة لولوج المستخدم إلى خدمة الانترنت، ويمكن الاستفادة منه في رحلة الحاج، سواء في المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

يذكر أن تطبيق «ترجمان» فاز بالجائزة الأولى بمسابقة هاكاثون الحج التي أقيمت بمدينة جدة العام الماضي، وهو من نتاج عمل فريق مكون من أربع سعوديات، ويطبق على أرض الواقع خلال هذا العام.