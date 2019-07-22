500 ألف كتاب و10 آلاف حقيبة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جهزت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 500 ألف كتاب و10 آلاف حقيبة لإهدائها للحجاج في مكة، كما أنهت استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية فهد العواد أن الخدمات التي تقدمها الرئاسة لحجاج بيت الله الحرام إضافة إلى تقديم الفتاوى من المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى تتمثل في تزويد الحاج بالكتب والمطبوعات التي تعينه وترشده على أداء النسك على الوجه المشروع وتبين له أوجه التيسير في النسك. وأشار العواد إلى أنه بتوجيه من المفتي العام تم تجهيز نحو 500 ألف كتاب و10 آلاف حقيبة (هدية الحاج) سيتم توزيعها في مكة.