السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطة تطوير الهاتف المجاني بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية لهذا العام. Advertisements وأمنت الخطة خطوطا ثابتة بحيث يمكن استقبال 300 اتصال في وقت واحد عن طريق 100 داعية و27 مترجما في الوقت نفسه. واشتملت خطة التطوير على زيادة الخطوط الهاتفية بالعزيزية إلى 45 خطا بثماني لغات مختلفة، كذلك زيادة الخطوط في المشاعر المقدسة. كما خصصت كبائن مجهزة بالهواتف وأجهزة الحاسب الآلي لتقديم هذه الخدمات وذلك لتسهيل إيصال خدمات التوعية الدينية للحجاج.



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كانت هذه تفاصيل خبر 300 اتصال متزامن للتوعية في الحج بـ8 لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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