17 ميدالية حصاد أخضر قوى الإعاقة في بولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بولندا اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى بولندا الدولي «الجائزة الكبرى» لذوي الإعاقة بتحقيق 17 ميدالية (10 ذهبيات، 5 فضيات، 2 برونز). وحقق لاعبو الأخضر في اليوم الأخير أمس 5 ميداليات (4 ذهبيات وفضية واحدة)، حيث كانت البداية مع هاني النخلي الذي توج بذهبية مسابقة رمي الرمح F33 بمسافة 19:73 ثانية، وجاءت الذهبية الثانية للعداء علي النخلي بحلوله أولا في سباق 400 متر تصنيف T37 بزمن 56:61 ثانية، وأضاف العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الثالثة للأخضر بتصدره سباق 400 متر تصنيف T44 بزمن 55:99 ثانية، ونال عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية الرابعة بفوزه في سباق 400 متر كراسٍ متحركة بزمن 53:97 ثانية، وحقق فهد الجنيدل الفضية في السباق نفسه بزمن 45:89 ثانية.



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