الشباب يستهل تدريباته في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس، أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد الذي يقام في شمال ألمانيا بهارزفينكل، التابعة لمدينة غوترسلوه، تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون.

وبدأ لاعبو الشباب الحصة الأولى بإجراء التدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسي، قبل أن يقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين، ليجروا مناورة على منتصف الملعب.

من جهة أخرى خضع الحارسان عبدالله العويشير ومروان الحيدري إلى تدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس أوراسيو مونتي، في الوقت الذي واصل فيه الحارس محمد عواجي واللاعب عبدالله الشامخ برنامجيهما التأهيليين برفقة أخصائي العلاج الطبيعي.