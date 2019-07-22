اخبار السعوديه

الشباب يستهل تدريباته في ألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس، أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد الذي يقام في شمال ألمانيا بهارزفينكل، التابعة لمدينة غوترسلوه، تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون.

وبدأ لاعبو الشباب الحصة الأولى بإجراء التدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسي، قبل أن يقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين، ليجروا مناورة على منتصف الملعب.

من جهة أخرى خضع الحارسان عبدالله العويشير ومروان الحيدري إلى تدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس أوراسيو مونتي، في الوقت الذي واصل فيه الحارس محمد عواجي واللاعب عبدالله الشامخ برنامجيهما التأهيليين برفقة أخصائي العلاج الطبيعي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يستهل تدريباته في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا