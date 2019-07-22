8 سعوديين في اللجان الدائمة للاتحاد الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 أعضاء يمثلون الاتحاد السعودي كأعضاء ضمن لجانه الدائمة للدورة خلال السنوات الأربع المقبلة. وسمى الاتحاد الآسيوي إبراهيم القاسم للجنة المسابقة، ونزيه النصر للجنة المسؤولية الاجتماعية، وأضواء العريفي للجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني للجنة القانونية، وعمر باخشوين للجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي للجنة الطبية، وعبدالله حماد للجنة التسويق، ومرعي العواجي للجنة التحكيم.



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