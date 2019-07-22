243.7 مليونا خسائر معادن في الربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» خسائر بقيمة 243.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بقيمة 517.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ووفق النتائج المالية الأولية للشركة والمعلنة على موقع تداول أمس، بلغ الربح التشغيلي 192.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.05 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 82%، فيما بلغ إجمالي الربح 515 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.24 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 58.5%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 370.9 مليون ريال، مقابل ربحية بـ1.15 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

أسباب الخسائر خلال الربع الثاني:

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الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، وكذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألمنيوم والذهب، وأيضا لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو)، على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

أثر بدء التشغيل التجاري خلال شهر ديسمبر 2018م لكل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة على نتائج هذا الربع، حيث أدى إلى زيادة تكلفة المبيعات بمقدار 74% نتيجة لزيادة حجم المبيعات، وكذلك الزيادة في تكلفة المدخلات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 143%، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13%، وتكلفة التمويل بنسبة 67%.

أسباب الخسائر خلال النصف الأول:

الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات، وكذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألمنيوم والذهب على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات كل المنتجات الأخرى، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل، وأيضا ارتفاع الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (شركة معادن باريك للنحاس).

أثر بدء التشغيل التجاري خلال ديسمبر 2018 لكل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة على النتائج لهذه الفترة أدى إلى زيادة تكلفة المبيعات بمقدار 73% نتيجة لزيادة حجم المبيعات، وكذلك الزيادة في تكلفة المدخلات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 88%، المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12%، وتكلفة التمويل بنسبة 68%.