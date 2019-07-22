380 مليونا أرباح سافكو متراجعة 7%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) إلى 380.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 410.5 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7%.
وأفادت الشركة في بيان أمس على موقع تداول بأن الربح التشغيلي بلغ 324.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 395.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 18%، فيما بلغ إجمالي الربح 419.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 499.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 16%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 715.9 مليون ريال، مقابل 647.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 11%.
وبلغت ربحية السهم خلال النصف الأول 1.72 ريال، مقابل 1.55 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة قيام الشركة بتنفيذ مشروع الاعتمادية وأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 3 والذي حد من أثره ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، وارتفاع بند الإيرادات الأخرى نتيجة لتحصيل الشركة أرباحها من استثمارات متاحة للبيع، وارتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.
فيما أرجعت الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة السابقة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالرغم من انخفاض الكميات المباعة نتيجة تنفيذ الشركة مشروع الاعتمادية وأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 3 وارتفاع بند الإيرادات الأخرى نتيجة لتحصيل الشركة أرباحها من استثمارات متاحة للبيع، وارتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.
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