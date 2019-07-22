السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت
شنت قوات نظام الأسد في سوريا حملة اعتقالات واسعة جنوب دمشق طالت لاجئين فلسطينيين.
وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان أمس، أن قوات نظام الأسد داهمت خلال الساعات الماضية منازل اللاجئين الفلسطينيين في بلدات يلدا ببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، وشملت شبانا وعددا من النساء والأطفال.
وأشارت المجموعة إلى أن الحملة أثارت ذعرا كبيرا بين اللاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق، وساد القلق بين الشباب خاصة من تواصل حملات الاعتقال بحقهم في منطقة يحظر على اللاجئ الفلسطيني الخروج منها.
وبينت مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا التي تتخذ من بيروت مقرا لها أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري بلغت 1759 لاجئا فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة اعتقالات لقوات الأسد على الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.