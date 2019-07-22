السعودية اليوم / محافظ بارق يتفقد قرية وادي الثعيب



محايل 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم قرى وادي الثعيب التابعة للمحافظة في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واستمع المحافظ لشرح من رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.

والتقى البناوي بأهالي قرى الثعيب وبحث معهم الاحتياجات الخدمية منها توسعة الطريق الرئيس لقرية وادي الثعيب و سفلتة الطرق المؤدية إلى القرية والمنازل وتسوير المقابر و إنارة الشوارع ، كما بحث مع الأهالي إمكانية تأهيل وتطوير قرية الثعيب.

وأكد أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

// انتهى //

20:39ت م

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