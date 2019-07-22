حج / مؤسسة أفريقيا غير العربية تستعرض آلية العمل مع ممثلي حجاج نيجيريا



مكة المكرمة 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م واس

التقى نائب رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور عبدالرحمن ماريه اليوم بممثل حجاج جمهورية نيجيريا الدكتور علي تانكو وأعضاء مكتب شؤون الحج النيجيرية، ومسئولي مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة.

وتناول اللقاء آليات العمل المشترك لضمان توفير خدمات مثلى لحجاج جمهورية نيجيريا وتذليل كافة السبل لتمكينهم من آداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

كما استعرض كافة الإجراءات التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة منذ استقبال الحجاج في منافذ القدوم ووصولهم إلى مقار سكنهم، ثم تصعيدهم إلى مناطق المشاعر المقدسة لتأدية شعائرهم والتعريف بالضوابط والتعليمات المتخذة في عملية مغادرتهم عقب انتهاء موسم الحج .

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عبدالرحمن ماريه، شرحا مفصلا للضوابط والتعليمات المعمول بها في موسم حج هذا العام 1440 هجري، والتقيد التام بها لضمان رحلة آمنة وميسرة للحجاج في جميع مراحل الحج.

بدوره أكد ممثل حجاج جمهورية نيجيريا الدكتور تانكو، على أهمية هذه اللقاءات البناءة لرفع المستوى التنسيقي، لتأمين رحلة الحاج منذ وصوله وحتى مغادرته.

وأضاف، تناولنا خلال اللقاء مستجدات موسم حج 1440هـ والبرامج والأنظمة والتعليمات التي أقرتها المؤسسة والجهات المعنية بتنظيم الحج في المملكة والرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عموما والحجاج النيجيريين على وجه الخصوص.

وثمن تانكو لحكومة خادم الحرمين الشريفين ما قدمته وتقدمه في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مشيدا بالتطورات المستمرة التي يشهدها الجميع في كل عام في هذا الشأن، وتوظيف التقنية لتسهيل الإجراءات المتعلقة برحلة الحج.

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19:03ت م

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