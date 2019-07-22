الان تتابع شاهد.. مواطن يشتكي من خلو مستشفى الرفيع بمكة من الممرضين والموظفين.. والصحة ترد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نشره أحد الرواد على حسابه الخاص ادعى فيه خلو مستشفى الرفيع بمكة المكرمة، من التمريض والموظفين صباح اليوم.

وقال ناشر الفيديو ويدعى أحمد، إن قسم حضانة الأطفال صباح اليوم، كان خاليا ولا يوجد بها أي موظف أو تمريض، مستنكرا: “طيب ليش أخذوا من التأمين حسابهم ولا في أي مسؤولية”.

ومن جانبها ردت وزارة الصحة على على الفيديو، وطالبت مصوره بالتواصل لتقديم بلاغه.

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