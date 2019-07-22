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الان تتابع حادث يغلق الطريق السريع بين بيشة وخميس مشيط لمدة 3 ساعات والان مع التفاصيل
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أغلق حادث انقلاب شاحنة على الطريق السريع الرابط بين محافظتي بيشة وخميس مشيط في منطقة عسير، اليوم، الطريق لأكثر من ثلاث ساعات.
ولم يصب سائق الشاحنة بأي أذى. وباشرت الحادث فرق من الدفاع المدني، والتي كانت تعمل على سحب الشاحنة من الطريق وتنظيف آثار الحادث.
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