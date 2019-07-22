الان تتابع عاجل .. الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف خطط الهدم في القدس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف خطط الهدم في القدس | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف خطط الهدم في القدس report this ad

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