الان تتابع الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على 5 مناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 2019/07/23 في المملكة.
وقالت إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة تشمل السواحل، جازان تشمل السواحل، عسير تشمل السواحل، أجزاء من الشرقية، أجزاء من الرياض.
وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
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