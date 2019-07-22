شاهد.. إنقاذ سيدة إفريقية حاولت الانتحار من ارتفاع شاهق بالمدينة المنورة

جدة - عمرو شويل في الساعات الأولى من صباح اليوم، فوجئ المارة بمحاولة سيدة إفريقية الانتحار من سطح أحد الفنادق الذي يتكون من 14 طابقا في المدينة المنورة.

وعلى الفور سارع رجال الدفاع المدني إلى التحرك، وتمكن أحدهم من الصعود عبر رافعة ضخمة وإقناعها بالعدول عن الانتحار، والإمساك بها وإنزالها.

Advertisements

وتداول الآلاف مقطع الفيديو لعملية الإنقاذ على تويتر”، مشيدين برجال الدفاع المدني.