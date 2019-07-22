رابط المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني عن شهر ذي القعدة 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن المواطنين السعوديين يستطيعون الحصول على المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني ، وقالت أن هذه المساعدات يتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرة، ,وطالبت وزارة العمل المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والقواعد التي وضعها، ويقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً للمساعدات المقطوعة، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح شروط وقواعد التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

رابط وشروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، بتحديد رابط للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدات المقطوعة، وذلك وفق شروط وضوابط معينة وضعتها الوزارة، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في التسجيل في المساعدات المقطوعة، وتوفير وقتهم وجهدهم في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي السعودي، حيث يقوم الضمان بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم، ومن خلال هذه الدراسة يتم تحديد الحالات الأكثر احتياجاً للمقطوعة، ويمكن التسجيل والاستعلام عن أسماء المواطنين المستحقين للمساعدات من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل السعودية.

شروط المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني عن شهر ذي القعدة 1440هـ

أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فأكثر. تمنح المساعدة المقطوعة مرة واحدة في العام، ويستطيع أي مواطن تنطبق عليه الشروط الحصول عليها مرة أخرى بعد مرور سنة من الحصول عليها آخر مرة. أن يكون دخل الأسرة للمتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي أقل من الحد المانع للصرف. تمنح المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل واصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال. تتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة الشهري. يتم منح المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم إليها.

وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بمتابعة موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين.