شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تفقد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، خلال جولته على محافظة القريات اليوم (الاثنين)، صالة الحجاج بمنفذ الحديثة، حيث استمع من رئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد، إلى شرح جاهزية المنفذ والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة الحجاج.

ووقف الأمير فيصل بن نواف على ساحة دخول الركاب، مستمعاً من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، لشرح عن الموقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة، ومسارات القدوم في الجمرك وأجهزة التفتيش.

وشملت الجولة زيارة صالة الجوازات، واستمع أمير المنطقة من مدير جوازات منفذ الحديثة العقيد علي بن عوض العنزي، عن آلية العمل منذ قدوم الحجاج واستكمال إجراءات الدخول بكل يسر وسهولة، بالإضافة لتفقد بعض مواقع الجهات الحكومية الصحية والخدمية التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن.

وحث الأمير فيصل بن نواف العاملين في جميع القطاعات الحكومية في المنفذ على مضاعفة جهودهم لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حسن استقبال الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم والسهر على خدمتهم وراحتهم، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، التي تقضي بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.