1000 وظيفة في قطاع المطاعم والمقاهي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، ملتقى «فرصة» للتوظيف، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والجمعية السعودية للمطاعم «قوت»، وبالتعاون مع «غرفة الرياض»، لمدة يوم واحد من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.
ويهدف الملتقى إلى الإسهام في توطين قطاع المطاعم والمقاهي، حيث توازن الوزارة جهودها لتوطين كافة القطاعات وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وخصصت الوزارة «وسماً» في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت عنوان «#ملتقى_فرصة» لضمان تفاعل الجمهور مع الوسم، مما يوصل الرسالة لأكبر شريحة ممكنة من الباحثين والباحثات عن عمل.
وشارك في الملتقى مجموعة من المطاعم والمقاهي بالرياض، وسيوفر ما لا يقل عن 1000 فرصة وظيفية في قطاع المطاعم والمقاهي، كما تخلله ورشتي عمل استفاد منها المشاركين.
يُذكر أن الملتقى سيقام لاحقاً في عددٍ من مناطق المملكة والمدن الرئيسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.