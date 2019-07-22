شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب شاحنة يُغلق طريق «بيشة ـ الخميس» لـ3 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة) أدّى انقلاب شاحنة محملة بالأسمنت السائل اليوم (الاثنين) إلى إغلاق طريق «بيشة - خميس مشيط» بمركز صمخ جنوبي بيشة أمام الحركة المرورية لأكثر من 3 ساعات، وارتداد المركبات لعدة كيلومترات. أدّى انقلاب شاحنة محملة بالأسمنت السائل اليوم (الاثنين) إلى إغلاق طريق «بيشة - خميس مشيط» بمركز صمخ جنوبي بيشة أمام الحركة المرورية لأكثر من 3 ساعات، وارتداد المركبات لعدة كيلومترات. واستعانت الجهات الأمنية والدفاع المدني في صمخ بـ «بوكلين» لإزاحة الشاحنة وفتح جزء من الطريق لتسهيل مرور المركبات والشاحنات، فيما يعمل أمن الطرق على سحب الشاحنة من الطريق وإعادة فتحه بشكل كامل أمام الحركة المرورية. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365»، أن سبب الحاث يعود إلى خلل في مكابح الشاحنة بعد أن تفاجئ قائدها بتوقف مركبة أمامه، مؤكدة قائد الشاحنة لم يُصب بأذى.



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