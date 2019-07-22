ضبط شاحنتي نقل مواد غذائية مخالفتين جنوب مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة شاحنتين مخالفتين لنقل المواد الغذائية، تفتقدان للاشتراطات الصحية الخاصة بنقل المواد الغذائية، حيث لوحظ سوء التخزين وتعرض المواد الغذائية لدرجات حرارة عالية.

وجرى مصادرة كامل الكميات الغذائية الموجودة بالشاحنتين، والتي قدرت بـ178 كرتون دجاج، و253 كرتون كيك، تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على الشاحنتين المخالفتين وإعداد محاضر بالواقعتين.

Advertisements

من جهة أخرى أتلفت بلدية العزيزية الفرعية 48 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملة التي تنفذها البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق البلدية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية والتحقق من طرق تداولها واستيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وجرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما أزالت بلدية العمرة الفرعية 22 حظيرة ومسلخا عشوائيا على امتداد طريق علي بن أبي طالب، بمشاركة الجهات الأمنية، حيث تهدف الحملة إلى إزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وضمن حملات الأمانة الرقابية على أسواق السمك المركزية أسفرت جولة لفرق بلدية الشوقية الفرعية في حي الكعكية، عن مصادرة وإتلاف الأسماك الفاسدة، وأدوات التقطيع المتهالكة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.