9 قتلى مدنيين في هجوم بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مسؤولون أمس إن هجوما جويا بإقليم لوجار بشرق أفغانستان أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين.

وقالت هوما أحمدي العضوة بمجلس الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية، إن المدنيين الذين لقوا حتفهم في منطقة باراكي باراك في وقت مبكر من اليوم كان من بينهم 6 أطفال، وأضافت أن 6 مدنيين أصيبوا في الهجوم، وأكد حسيب الله ستاناكزاي رئيس مجلس الإقليم وقوع الهجوم، وأوضحت أحمدي أن المنطقة التي وقع بها الهجوم تخضع لسيطرة طالبان، وقال المسؤولان إنه لم يتضح من نفذ الهجوم.

وكثفت القوات الأمريكية والأفغانية من هجماتها الجوية منذ العام الماضي.