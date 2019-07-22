تفجير انتحاري يودي بـ10 في الصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو

أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن تفجير انتحاري تقول الشرطة الصومالية إنه أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في العاصمة مقديشو أمس.

وصرح مسؤول الشرطة أحمد باشين لوكالة الأنباء الألمانية بأن «انتحاريا قاد المركبة المفخخة إلى نقطة تفتيش أمنية على الطريق السريع المؤدي إلى المطار»، وأفاد باشين بأن حصيلة القتلى يمكن أن تكون أكبر من ذلك، وأعلنت جماعة الشباب المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعتها «الأندلس».

وتشن جماعة الشباب، التي تقول إنها تسعى لتأسيس دولة إسلامية في الصومال، هجمات بشكل منتظم تستهدف المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الدولة المضطربة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.