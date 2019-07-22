إحراق متعمد لـ280 سيارة بألمانيا خلال 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
تعرضت 279 سيارة في العاصمة الألمانية برلين للحرق المباشر أو للأضرار خلال هجمات منذ بداية هذا العام حتى 16 يوليو الحالي.
وذكرت الشرطة أن عدد هذه الاعتداءات ارتفع مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي، والتي سجلت حرق 227 سيارة أو تضررها جراء حرائق متعمدة.
وبحسب البيانات، تعرضت 164 سيارة للمهاجمة خلال هذا العام على نحو مباشر، بينما تعرضت 115 سيارة أخرى لأضرار ناجمة عن ألسنة نيران أو شدة الحرارة الناجمة عن حرائق متعمدة.
وذكرت الشرطة أن جزءا من الهجمات يتعلق بدوافع سياسية. ويشتبه في أن الجناة ينتمون إلى التيار اليساري المتطرف.
يذكر أن هجوما استهدف سيارات خدمة تابعة للهيئة المختصة بالنظام العام في حي نويكولن ببرلين، حيث أضرم مجهولون النار في تسع سيارات وعربة نقل، كما تضررت جراء ذلك شاحنات صغيرة ومركبات نقل تابعة لشركات.
وبوجه عام، سجلت الشرطة تعرض 446 سيارة للحرق خلال 2018، من بينها 273 سيارة جرى إحراقها بشكل مباشر.
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