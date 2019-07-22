مركبة فضاء هندية ترسم خريطة سطح القمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ نيودلهي

أطلقت الهند أمس ثاني مهمة قمرية لها عبر مركبة فضائية غير مأهولة من قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في رحلة إلى القمر.

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وجرى إطلاق صاروخ طوله 44 مترا يحمل المركبة «تشاندرايان 2»، والتي يعني اسمها «مركبة القمر» باللغة السنسكريتية، من قاعدة سريهاريكوتا لإطلاق المركبات الفضائية في جنوب الهند.

ومن المتوقع أن تصل المركبة تشاندرايان 2 التي تحتوي على مسبار وجوال، إلى المنطقة غير المستكشفة بشكل كبير في القطب الجنوبي للقمر في 7 سبتمبر المقبل، وفقا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وتهدف مهمة تشاندرايان 2 لرسم خريطة لسطح القمر والبحث عن المياه، وهو الأمر الذي أكدت وجوده المهمة الهندية تشاندرايان 1 عام 2008 عند الدوران حول القمر.