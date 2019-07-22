1000 رجل إطفاء لإخماد حرائق البرتغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لشبونة
يكافح نحو 1000 فرد من رجال الإطفاء حرائق غابات مستعرة في وسط البرتغال أمس حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة بوبليكو نقلا عن سلطات الحماية المدنية أن الحرائق التي وقعت بالقرب من منطقتي فيلا دي ري وماكاو، على بعد نحو 200 كلم شمال شرق لشبونة، قد خمدت إلى حد ما، لكن هناك عدة قرى لا تزال في خطر.
وأوضح التقرير أن رجال الإطفاء ينشرون أكثر من 300 مركبة في جبهتين منفصلتين.
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