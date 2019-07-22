بريطانيا تحذر من موجة حر شديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لندن حذر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا من موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة. وأصدرت وزارة الصحة في إنجلترا ومكتب الإرصاد تحذيرا من الدرجة الثانية توقعا خلاله ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مصحوبة بمعدلات رطوبة عالية ربما تسبب أضرارا لصحة المسنين والأطفال والأشخاص الأقل قدرة على تحمل الأمراض. ومن المتوقع أن تقترب أو تتجاوز درجة الحرارة معدل 38.5 درجة مئوية، الأعلى في البلاد منذ بدء التسجيلات، خصوصا بعد غد الخميس.



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