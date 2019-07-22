السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن
توصل باحثون من بريطانيا إلى أن النكتة تضحك مستمعيها أكثر إذا كان هناك جمهور وهمي في الخلفية يضحك عليها.
وتبين للباحثين في دراستهم التي نشروا نتائجها أمس في مجلة «كارانت بايولوجي» أن النكتة الرديئة تحصل على التقييم الأفضل لها عندما تستدعي ضحكات تلقائية طبيعية.
وقالت صوفيا سكوت، المشاركة في الدراسة من جامعة لندن، في بيان صحفي عن الدراسة إن «الدراسة أظهرت أن إضافة ضاحكين في خلفية إحدى النكات تزيد من قدرتها على الإضحاك».
ويعتزم الباحثون معرفة الأسباب وراء هذه الظاهرة من خلال دراسات مسح للمخ لمعرفة كيف يؤثر سماع الضحك على استقبال النكتة في المخ، وما إذا كان ذلك ينسحب على جميع البشر.
وأوضح الباحثون أن الضحك ظاهرة اجتماعية من ناحية المبدأ، وأن ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يضحكون أكثر عندما يكونون مع غيرهم، «حيث كانت برامج الإذاعة والتلفزيون تسجل سابقا في وجود جمهور حي، وذلك حتى يشعر المشاهدون والمستمعون بأنهم جزء من العرض».
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون: النكتة الرديئة أفضل بالجمهور الوهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.