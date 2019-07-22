إزالة تعديات على أراض حكومية بالوجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الوجه أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية 8100 متر مربع من الأراضي المعتدى عليها، تمثلت في مبان وأحواش وعقوم ترابية. وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.



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