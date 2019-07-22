أكاديمية لتعليم القيادة للسيدات بجامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة وقع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمكتبه أمس اتفاقية بدء تنفيذ «أكاديمية جدة لتعليم القيادة للسيدات» مع إحدى الشركات المختصة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف. وتتضمن الاتفاقية البدء في إعداد الميادين والمباني والمرافق الخاصة بالأكاديمية وفق أحدث المعايير والمواصفات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومنها قطاع المرور والإسهام في توفير الحلول المناسبة والمتكاملة في تعليم قيادة المركبات.



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