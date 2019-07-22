المحكمة الإدارية بالمدينة ترفض دعوى فني تمريض للحصول على بدل عدوى لهذا السبب

قررت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، صرف النظر عن دعوى فني تمريض طالب بصرف بدل عدوى له؛ بسبب عدم توفر الشروط المحددة من وزارتي الصحة والخدمة المدنية عليه.

وقالت هيئة المحكمة في منطوق الحكم الخاص بها وفقاً لـ”عكاظ”، إن “مناط الاستحقاق لبدل العدوى ليس بمجرد احتمالية التعرض للعدوى وحسب، وإنما العبرة بما وضعه المنظم من الشروط التي تحكم صرف هذا البدل”.

يشار إلى أن أحد فنيي التمريض رفع دعوى طالب فيها بإلزام وزارة الصحة بصرف بدل العدوى له، قبل أن يقدم ممثل وزارة الصحة ما يثبت عدم شمول المُدعي بالبدل المقرر.