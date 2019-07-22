«تعليم الطائف» تستضيف المعسكر الإعدادي للحج بمشاركة 600 كشاف

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الكشفي- يوم الاثنين المقبل، المعسكر الإعدادي للحج الذي سيقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية.

ويشارك في المعسكر الذي يستمر لمدة 4 أيام أكثر من 600 كشاف، بالإضافة إلى نحو 50 قائدًا كشفيًّا يمثلون 23 إدارة تعليمية؛ وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم علميًّا وثقافيًّا وسلوكيًّا ومهاريًّا، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعزز قيمة الانتماء إلى وطنهم وتنمية مجتمعهم.

ووقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي -بحضور مساعده للخدمات المساندة المهندس وسام حابس، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي- على مستوى الإعداد والجاهزية بالمعسكر، موجهًا بتسخير كافة الإمكانات وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين في المعسكر، والعمل على إنجاحه وتحقيق أهدافه.

وأكد اللهيبي أهمية المعسكر في غرس وتنمية قيمة العمل التطوعي والمبادرة لخدمة ضيوف الرحمن، وكذلك إبراز الجانب المشرق الذي تقدمه المملكة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتعزيز قيم مهارات التواصل مع الآخرين، وتعزيز مهارات الإسعافات الأولية والدفاع المدني، والجوانب الفنية والتقنية في المسح والإرشاد وتعزيز الجانب الصحي والمهارات المطلوبة لتقديم الخدمات للحجاج.

يذكر أن الإدارات التعليمية المشاركة في المعسكر هي :الأحساء، الباحة، الرس، القصيم، المخواة، المذنب، الزلفي، عنيزة، القويعية، الخرج، مكة المكرمة، وداي الدواسر، الحوطة والحريق، الأفلاج، شقراء، الرياض، الجوف، المجمعة، الدوادمي، عفيف، البكيرية، الشرقية، والطائف.