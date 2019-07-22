بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة عمل لتسريع إنجاز المشروعات

نظمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة الوضع الراهن لمشروعات الأمانة والبلديات التابعة لها، وتحديد التحديات وإيجاد الحلول بما يضمن سرعة إنجاز تلك المشروعات تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية. حضر الورشة مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور نايف الروقي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط. وجرى خلال الورشة مناقشة المشاريع المنجزة بالعاصمة المقدسة، وسبب تأخر وتعثر بعضها، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لسرعة تنفيذها؛ لتحقيق مستهدفات مشروعات الأمانة التنموية. كما نوقشت مناقشة آلية العمل بمنصة «اعتماد» التي تهدف إلى المساهمة في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية، وتمكين التحول الرقمي، وكيفية توزيع نِسب الصرف بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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