السعودية اليوم / تنوع الفعاليات تجذب زوار مهرجان "صيف نجران 40"



نجران 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

جذبت الفعاليات والبرامج المتنوعة بمهرجان "صيف نجران 40" والمقام بمتنزه أبالرشاش، أهالي وزوار المنطقة وذلك من خلال حزمة من البرامج والأنشطة الترفيهية والمسابقات الثقافية التي تستهدف الطفل والأسرة والشباب.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس، حمد بن حسين بن عيبان إن مهرجان "صيف نجران 40" الذي تنظمه امانة المنطقة هذا العام كان شاملاً ومميزاً من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة والتي اسهمت في ترفيه سكان وزوار منطقة نجران خلال إجازة الصيف، مُشيراً إلى أن الأمانة إلى جانب ذلك هيأت المنتزهات والحدائق والميادين والمسطحات الخضراء لاستقبال الزوار في الإجازة الصيفية.

من جهته ابان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، علي بن حسن آل سالم ان أمانة المنطقة حرصت على تنوع الفعاليات، عبر مسرح تفاعلي للطفل والأسرة ، والعاب متنوعة للأطفال، ومشاركة الجهمور وتقديم الهدايا والسحوبات اليومية والجوائز تلبية لكافة شرائح المجتمع وللمساهمة في ترفيههم واشغال أوقات فراغهم خلال الإجازة.

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19:37ت م

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