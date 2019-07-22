

مكة المكرمة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، باستضافة 1000حاج وحاجة سودانيين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440 هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد.

وأكد السفير علي بن حسن أن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين دليلًا على المكانة الكبيرة والتقدير العظيم الذي يحظى به الشعب السوداني الشقيق، وهي امتداد لعطاء المملكة المتجدد تجاه أشقائها، مشيرًا إلى أن هذا الإسهام وجد استحسانًا في نفوس عموم الشعب السوداني الشقيق، وهو موقف ليس بغريب على المملكة التي عرفت عبر تاريخها بالوفاء وخدمة المسلمين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

وثمن علي بن حسن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على تنفيذ البرنامج كل عام في إطار متابعة وحرص وعناية المشرف العام على البرنامج معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتحقيق تطلعات قادة المملكة في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.

ورفع سفير المملكة لدى السودان في ختام تصريحه الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من أعمال جليلة مشكورة في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً الله أن يديم على جميع بلاد المسلمين الأمن والأمان.

// انتهى //

19:13ت م

0224





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سفير المملكة لدى الخرطوم ينوه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 حاج وحاجة من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.