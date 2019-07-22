السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 19 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق وقلوه والمخواة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ،وشهبه ، والأميرمشاري ، والثروة الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:11ت م

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