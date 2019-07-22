السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان توقِّع اتفاقية لتطوير خدماتها الالكترونية



جيزان 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليه 2019 م واس

وقع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أمس ، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات الإلكترونية بهدف تطوير آلية العمل و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين .

وشملت الاتفاقية مع "شركة علم" ، التعاون في عدد من المجالات منها تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات الإلكترونية وتطوير مراكز خدمة العملاء وتقديم الخدمات الاستشارية لمكتب تحقيق الرؤية، إضافة إلى إدارة وتشغيل الفرق الميدانية التي تقوم بالمساندة في المهام الرقابية الميدانية ومتابعة التحصيل وتطوير الأعمال الاستثمارية وتشغيل خدمات طباعة وتوصيل الوثائق للمستفيدين.

كما تُمكن الاتفاقية أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها من الاستفادة من نظام " إفادة " الذي يقدم الخدمة الإلكترونية مع الربط والتحقق المباشر مع المراكز الطبية المخولة بفحص العمالة بخصوص إفادة الكشف والتقارير الطبية، واستخراج الشهادات الصحية من المراكز الطبية المعتمدة بدون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلديات.

وأكد أمين منطقة جازان سعي الأمانة لرفع مستوى الخدمات البلدية وتيسيرها للمستفيدين واستخدام الوسائل التقنية الحديثة كافة بما يحقق أهداف برنامج التحول البلدي وفق رؤية المملكة 2030.

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19:09ت م

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