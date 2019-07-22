السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية والجامعة الإسلامية توقعان اتفاقية تعاون في مجالات خدمة الإسلام والدعوة غدًا



الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

توقع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غدًا, مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في كافة المجالات ، وتعزيز منهج الاعتدال والوسطية، ومكافحة التطرف بكل صورة وأشكاله, وبحضور معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد, وذلك بناء على توجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتشمل الاتفاقية إعداد الدراسات والأبحاث والمعلومات وتبادل الزيارات بين منسوبي الوزارة من الباحثين والمختصين وفق التعليمات والضوابط للتشاور فيما بينهم، ولإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في الموضوعات المشار إليها في التمهيد.

وتتضمن بنود المذكرة تنظيم برامج تأهيل وتدريب وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجالات العمل الإسلامي, إلى جانب برامج وأنشطة ثقافية وتوعوية لطلاب المنح الدراسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقنية المعلومات, بما يحقق تطوير الأداء.

يذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي حرصًا من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تفعيل الشراكات مع الجامعات المتخصصة فيما يعزز الدور الريادي للمملكة ويحقق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة من أجهزة الدولة المختلفة و انطلاقاً من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة وفي إطار التعاون على ما يحقق المصلحة العامة.

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19:07ت م

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