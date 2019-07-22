فيديو.. سبب منع الغاز المسال في الحج

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد الدفاع المدني على عدم استعمال الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج؛ لما له من مخاطر على الأرواح والممتلكات خاصة في ظل الحشود الكبيرة من الحجيج.

Advertisements

وفي وقت سابق أوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أيًا كانت مسبباتها.

وأكّد أن حظر استخدام الغاز المسال يشمل المواقع داخل المشاعر المقدسة كافة بما فيها مباني ومخيمات الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج دون استثناء، وأن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع إدخال الغاز إلى المشاعر، وضبط أسطوانات الغاز المسال ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.