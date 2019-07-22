شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة بالجامعة الإسلامية.. (الأربعاء) والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة في المعاهد والدور التابعة للجامعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك خلال المدة من 21 ذو القعدة الحالي وحتى 4 ذو الحجة القادم، عن طريق بوابة الجامعة الإلكترونية.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة تشمل تخصصات القراءات واللغة عربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات على المستويين الخامس والرابع، بحسب الشروط المحددة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة (http://emp.iu.edu.sa).
مبينة أنه يشترط إرفاق صورة مصدقة من المؤهل العلمي، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة شخصية، وتعبئة نموذج (101/ب) لغير الموظفـــــين والمستخدمين، وصورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصصي، وأن لا يكون المتقدم على رأس العمل في أي جهة حكومية.
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