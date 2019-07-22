فريق طبي ينجح بعلاج صمام قلب خمسينية دون تدخل جراحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق فريق طبي سعودي من قسم القسطرة القلبية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة إنجازا طبيًا يتمثل في إنقاذ سيدة سعودية تبلغ من العمر 50 عامًا، حيث كانت تعاني من ضعف شديد في عضلة القلب مع ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وذلك بسبب فشل شديد في الحلقة الجراحية المزروعة لها في الصمام المترالي بالقلب قبل 15 عامًا مع ارتجاع شديد في الصمام المترالي الجراحي، وقام فريق القسطرة القلبية بإصلاح الصمام الجراحي بواسطة زرع مشبك عن طريق القسطرة ومن غير تدخل جراحي.

وأوضح مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد الناصر، أن هذا النجاح يأتي من الدعم اللامحدود من القيادة الكريمة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، مبيناً أن عملية القسطرة استمرت لمدة ساعتين تم خلالها زراعة مشبك واحد في الحلقة الجراحية بالصمام المترالي بنجاح وخرجت المريضة بعد أربعة أيام من إجراء القسطرة بدون أية مضاعفات مع زوال أعراض الاحتقان القلبي.