NOW رابط تسجيل أجير 1440هـ للوظائف المؤقتة لموسم الحج للعمالة المؤقتة من المواطنين والمقيمين...

متابعة شاملة ومتجددة لأخبار المملكة السعودية بشكل عام،ومنها رابط أجير للوظائف المؤقتة للعمالة السعودية، ومع اقتراب بدابة موسم الحج لهذا العام تعكف المملكة في تكثيف الخدمات الأمنية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن، من أجل تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات، وفي نفس الوقت من كل عام تقوم بالإعلان عن فتح باب التقدم للتوظيف المؤقت للعمالة أثناء موسم الحج، عبر رابط أجير الإلكتروني.

وتهدف تلك الخدمة إلى توفير العديد من الوظائف المؤقتة لخدمة ضيوف الرحمن أثناء موسم الحج.

بوابة أجير

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية باطلاق بوابة أجير بهدف التشجيع على العمل المؤقت خلال موسم الحج ولخدمة الحجاج، وتعد بوابة أجير بمثابة سوق العمل الالكتروني، الذي يتم من خلاله توفير العمالة المؤقتة، من خلال الشركات العاملة والتي تقوم بتوفير الشواغر الوظيفية المتاحة، لكل من المواطنين والمقيمين، من خلال تسجيل السيرة الذاتية الخاصة بهم والتقديم على الوظائف الشاعرة، كما أن الخدمة متاحة للشركات العاملة بمكة وجدة والمدينة المنوره أثناء موسم الحج.

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وتعد خدمة أجير من الخدمات التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تعمل على تمكين المنشآت من توظيف العمالة المؤقتة أثناء موسم الحج، عن طريق اصدار التصاريح من خلال بوابة أجير، عقب توثيق العقود بين الشركة الموظفة والقوى العاملة من خلال عقود عمل مباشرة أو عقود من الباطن.

رابط تسجيل أجير

كما دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين في الالتحاق بوظائف الحج المؤقتة، الدخول على الرابط الرسمي لبوابة أجير من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، والتسجيل من خلال ترك جميع البيانات الشخصية ووسائل الاتصال، كما ترحب بتلقي استفساراتكم على رقم خدمة العملاء 920002866.

مميزات أجير الحج

توظيف مؤقت في مواسم الذروة.

سوق عمل الكتروني سهل وسريع.

توثسق التعاقدات وحفظ العقود.

تبادل الخبرات ورفع مستوى الجودة.

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تحديث: يستمر البحث للتسجيل على وظائف العمالة المؤقتة عبر رابط أجير الإلكتروني.