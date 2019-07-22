المالكي: التحالف يحمي اليمنيين بطلب «الشرعية» وانتهاكات الحوثي ترتقي إلى جرائم الحرب

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف قام بواجبه لمنع ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تدعمها إيران من تهديد الملاحة الدولية.

وأشار العقيد المالكي -خلال المؤتمر الأسبوعي للتحالف، اليوم الاثنين- إلى أن التحالف يحمي المواطنين اليمنيين، بناءً على طلب من الشرعية في اليمن، مؤكدًا أن عاصفة الحزم بدأت لحماية الشعب اليمني ووقف التمدد الإيراني.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تقوم بانتهاكات إنسانية في اليمن ترتقي إلى جرائم الحرب، لافتًا إلى أنها تتعمد استهداف المواقع المدنية، مُتابعًا: «ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين داخل السعودية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار».

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وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي تستمر في استغلال المناطق السكنية كمخازن ومستودعات، وتستخدم المدنيين دروعًا بشرية.

وأكد العقيد المالكي أن عمليات التحالف مستمرة لتدمير القدرات النوعية لدى ميليشيات الحوثي، موضحًا أن التمدد الإيراني أضر بالشعب اليمني، وزاد معاناته بسبب دعم ميليشيات الحوثي.

وأشار إلى أن التحالف يواصل تقديم المساعدات للشعب اليمني؛ وذلك رغم استمرار محاولات عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيا الحوثية، ذاكرًا أن الميليشيا الحوثية احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية للشعب اليمني.