​​​​​​​بالفيديو.. إجهاض محاولة انتحار امرأة من مبنى شاهق بالمدينة

نجح رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة اليوم الإثنين في إنقاذ مقيمة من محاولة انتحار من أعلى أحد المباني المرتفعة.

ونشر المغرد «علي بن أحمد المدخلي»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعًا مصورًا لعملية إنقاد المقيمة، قائلًا «ابن العم معاذ المدخلي ومجموعة من زملائه أبطال الدفاع المدني في المدينة المنورة، ينجحون في إنقاذ مقيمة من محاولة انتحار، رغم العلو الشاهق ورغم الخطورة».

ووجَّه المغرد الشكر للمدخلي ولرجال الدفاع المدني قائلًا «شكرًا الدفاع المدني على عظيم جهودكم.. قبلة على رأس كل فرد من منسوبيكم».

واستخدم رجال الدفاع المدني رافعة ضخمة لإنقاذ المرأة، التي كانت أعلى المبنى، وتمكنوا من إنزالها بسلام، وستوافيك «عاجل» بمزيد من التفاصيل فور ورودها.