بالصور.. استعدادات الهلال الأحمر لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الإثنين، أنها بدأت في غرة شهر ذي القعدة تنفيذ برنامج متكامل للتشغيل الإسعافي بالمنطقة، خلال موسم حج 1440هـ لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وزوّار المسجد النبوي الشريف.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن الهيئة تتشرف بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم الحج من كل عام، تحقيقًا للتوجيهات السامية الكريمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرامية إلى توفير جميع الإمكانيات وتسخير كل الطاقات لتأمين كل سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، وزائري المسجد النبوي الشريف.

وأضاف، أن الهيئة تعمل بكل أرجاء المنطقة ما يقارب الستين فرقة إسعافية، خلال النوبة الواحدة. وتكون جميع المراكز الإسعافية على أهبة الاستعداد؛ لتغطية جميع الطرق المؤدية للمدينة المنورة، وداخل الحدود الإدارية للمنطقة، ومتابعة قوافل الحجيج من وإلى المدينة، موضحًا أنه يساند العمل الإسعافي بالمنطقة 12 فرقة عناية متقدمة التجهيز داخل المدينة؛ حيث تباشر جميع الحالات والحوادث بدقة ومهارة عالية.

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وأشار السهلي، إلى أن المتطوعين الذين يتجاوز عددهم ألف متطوع ومتطوعة، سيبدؤون عملهم في هذا العام يوم 20 من شهر ذي القعدة بالمسجد النبوي الشريف بقسميه الرجالي والنسائي، والساحات المحيطة بها، وتساند تلك الفرق التطوعية الفرق الإسعافية المتمركزة بالمسجد النبوي الشريف في أوقات الصلوات وأوقات الذروة بمسجد الميقات؛ أثناء تفويج الحجيج إلى مكة المكرمة.

وأضاف، أن مركز التدريب في الهيئة مستمر في عمل العديد من الدورات والمحاضرات الإسعافية لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة العاملة في خدمة الحجيج، فيما تتم المشاركة في استقبال الحجاج وتفويجهم إلى مكة المكرمة من قبل منسوبي الاتصال المؤسسي لتوزيع بعض النشرات الإسعافية وطريقة استخدام تطبيق (إسعفني) بأهم اللغات المستخدمة عالميًا.

وأوضح السهلي، أنه يتم استقبال جميع البلاغات الإسعافية من خلال الاتصال على الرقم (997) أو من خلال تطبيق (إسعفني) المتاح على جميع أنظمة الأجهزة المحمولة، الذي يحتوي على 9 لغات عالمية ويمكن التعامل به من قبل جميع فئات المجتمع وتمرير البلاغات للفرق الإسعافية من خلال غرفة العمليات.