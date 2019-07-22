«البيئة»: ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 47.7% خلال النصف الأول من 2019

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 195 ترخيصاً، بزيادة 47.7% عن الفترة نفسها في العام الماضي، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية وزيادة كفاءة الخدمات الزراعية المساندة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن التراخيص تنوعت ما بين إنشائية بعدد 75 ترخيصاً، وتشغيلية بعدد 117 ترخيصاً، ومبدئية بثلاث تراخيص فقط، مبيناً أن التراخيص شملت المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، والخدمات التسويقية ومستودعات التبريد.

وأشار إلى أن إصدار التراخيص يأتي تفعيلاً لدور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الوزارة تشجع الاستثمار في مشروعات الإنتاج الزراعي بالتقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية المطبقة والمعتمدة، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030، سعياً منها في تأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.

يُذكر أن عدد تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة في العام 2018م بلغ 263 ترخيصاً، ويتوقع أن تصل نسبة الزيادة في عدد التراخيص للعام 2019م إلى 50% عن العام السابق.