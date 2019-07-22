خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري وسلطان عمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المصري، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد الملك بالعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى سلطان عمان، قابوس بن سعيد، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بالعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتا تهنئة إلى كل من: الرئيس المصري، وسلطان عمان. وعبّر خلالهما عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، وللحكومتين المزيد من الرقي والازدهار.