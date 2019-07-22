السعودية اليوم / حريق يتسبب في فوضى بشبكة السكك الحديد الإيطالية



روما 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

تسبب حريق شب في صندوق مفتاح تحويلة في تأجيلات وفوضى في خط قطار رئيسي في إيطاليا اليوم .

وأوضحت هيئة السكك الحديدية الإيطالية "أر إف أي" أن حركة المرور على الخط فائق السرعة بين فلورنسا وروما توقفت بالكامل بشكل مؤقت, وتأخرت القطارات لما يصل لأربع ساعات وألغيت رحلات أكثر من 40 قطارًا بالكامل.

وأبانت أن الحريق نتج عنه تأجيلات في صندوق مفتاح تحويلة للسيطرة على القطارات الفائقة السرعة في روتسانو بالقرب من فلورنسا.

وأغلق الخط الكامل بين فلورنسا وروما الذي يربط شمال البلاد بجنوبه من الخامسة فجرًا إلى الثامنة صباحًا.

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18:30ت م

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