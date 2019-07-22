السعودية اليوم / طائرة حربية ليبية تابعة للجيش تهبط اضطراريًّا في تونس بسبب خلل فني



طرابلس 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

هبطت طائرة حربية ليبية، اضطراريًّا في منطقة بني غزيل في ولاية مدنين التونسية، صباح اليوم الإثنين.

وقال مصدر أمني، إنها طائرة تدريب من نوع «L39»، تحمل ذخائر، وعلى متنها طياران، مرجحًا هبوطها نتيجة عطل فني، حسب ما ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .

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17:47ت م

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