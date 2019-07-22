السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعد يتسلم التقرير السنوي لمطاحن حائل



حائل 19 ذو القعدة 1440هالموافق 22 يوليو 2019 م واس

‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة مدير عام شركة المطاحن الثانية بمنطقة حائل منصور الجارالله الذي سلم سموه التقرير السنوي لشركة المطاحن الثانية لعامي 2017 و 2018 م.

وفي مستهل اللقاء اكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الدور الذي تقوم به شركة المطاحن للأمن الغذائي مثنيا على جهود القائمين عليها.

من جهته قدم مدير عام شركة المطاحن الثانية بمنطقة حائل منصور الجارالله عرضا عن محتوى التقرير السنوي والذي اشتمل على معلومات واحصائيات شملت استلام مطاحن حائل 128 ألف طن عام 2017م وكمية 138ألف طن عام 2018م وتشغيل المطحنة بعدد 5890ساعة لعام 2017 م و 4652 ساعة لهام 2018م كما تم تشغيل مصنع الأعلاف بعدد 534 ساعة لعام 2017م و 2931 ساعة لعام 2018 م بدون إصابات ولله الحمد .

وتضمن التقرير مشاركات مطاحن حائل في الفعاليات والمناسبات الوطنية ومنها المشاركة في رالي حائل الدولي لعامي 2018/2019م واستقبال طلبة جامعة حائل وطلاب التعليم العام للتعريف بمنتجاتها وكذلك تدريب عدد من طلبة جامعة حائل وكلية التقنية ضمن التدريب التعاوني .

//انتهى //

17:41ت م

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